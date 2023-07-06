Более 20 человек погибли в ЮАР при утечке газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее 24 человека погибли на севере ЮАР в результате утечки газа, об этом сообщил официальный представитель службы по ЧС столичной провинции Гаутенг Уильям Нтлади.

«На территории незаконного поселения вблизи города Боксбург произошла утечка газа, содержавшего азот», - приводит его слова местная радиостанция SABC.

Отмечалось, что погибли все, кто находился вблизи баллона, из которого поступал газ. Баллон находился во дворе одного из домов.

По словам Нтлади, предварительное расследование показало, что азот использовался для незаконной добычи полезных ископаемых.

Как писал сайт KP.RU, 3 июня в Индии скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту Шалимар - Коромандель сошел с рельсов. Несколько вагонов упали на соседний путь, и через несколько минут в них врезался другой пассажирский состав. Затем последовало еще одно столкновение, с грузовым поездом.

На тот момент было известно о 288 погибших, более 900 человек получили ранения. На месте катастрофы находилось более 200 карет скорой помощи.

Такой масштабной железнодорожной катастрофы в Индии не случалось с конца 80-ых годов прошлого века.