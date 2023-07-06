Во Львове и Тернопольской области прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

Во Львове и Тернопольской области прогремела серия взрывов, об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Несколько взрывов раздалось во Львове и Тернопольской области», - говорилось в сюжете.

Отмечалось, что власти объясняли это работой украинских средств ПВО.

Как писал сайт KP.RU, ночью 6 июля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Ранее воздушная тревога была объявлена в четырех регионах Украины. Отмечалось, что сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.