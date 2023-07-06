CBS: США могут принять решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов Фото: REUTERS

США могут в течение этой недели принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По данным телеканала, американская администрация уже изучает возможность одобрить давний запрос Украины на поставки кассетных боеприпасов, чтобы таким образом помочь ВСУ справиться с «высоким спросом на боеприпасы» в условиях наступления.

Ранее телеканал NBC сообщал, что США могут объявить о поставке этого типа боеприпасов в июле.

Как писал сайт KP.RU, 30 июня руководитель комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось. По его словам, это происходит медленней, чем предсказывали люди.

Милли уточнил, что он каждый день получает сводки о событиях конфликта на Украине. Как он считает, процесс продвижения ВСУ идет «очень сложно и очень долго».

Однако, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает основными проблемами в наступлении ВСУ нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.