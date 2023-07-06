Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление ВСУ раньше Фото: REUTERS

Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения.

«Я говорил им (США – прим.), а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы», - сказал Зеленский.

Он объяснил низкий по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления «сложностями» на поле боя.

Глава Украины подчеркнул, что хотел, чтобы контрнаступление произошло намного раньше, все понимали, что если оно развернется позже, то «большая часть нашей территории будет заминирована».

Как писал сайт KP.RU, 3 июля Зеленский в интервью телеканалу CNN признал, что ВСУ испытывают серьезные трудности в зоне конфликта.

9 июня агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли существенные потери военной техники.

9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ.

Российский лидер отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

Путин подчеркнул, что совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов.