Российские артиллеристы уничтожили пять гаубиц и три миномета ВСУ Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три миномета и пять гаубиц ВСУ, включая одну американскую гаубицу M777 и одну немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка М777 и два миномета на огневых позициях ВСУ в районе населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Светлогорск», - заявил Астафьев.

Офицер отметил, что также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки, гаубица Д-30 у населенного пункта Федоровка Вторая, БМП противника в районе Невельского.

Как писал сайт KP.RU, 5 июля Владимир Рогов сообщил, что три группы украинских диверсантов выявлены и ликвидированы на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.Он подчеркнул, что украинские диверсанты были выявлены и нейтрализованы.

2 июля артиллерия российской группировки «Юг» уничтожила украинскую станцию спутниковой связи Starlink. Отмечалось, что станция была уничтожена на Артемовском направлении. Также из строя был выведен пункт управления беспилотниками ВСУ.

30 июня военнослужащие на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыли перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й мехбригад ВСУ.

Отмечалось, что артиллеристы уничтожили две боевые машины пехоты и три пикапа, а также нанесли значительные потери среди личного состава.