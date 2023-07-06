Что произошло в ночь на 6 июля

Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление ВСУ раньше Фото: REUTERS

Зеленский заявил, что выступал за то, чтобы Украина начала наступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения. Он объяснил низкий по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления «сложностями» на поле боя.

Глава Украины подчеркнул, что хотел, чтобы наступление произошло намного раньше.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры.

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Он отметил, что противотанковой ракетой экипаж вертолета Ми-35 уничтожил украинский бронетранспортер.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что обнаруженный в Белом доме кокаин предназначался для Джо Байдена и его сына Хантера.

«Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?», - заявил Трамп.

В Пакистане 30-летний мужчина умер, заразившись амебой вида Naegleria fowleri. Мужчину доставили в больницу два дня назад с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью, а во вторник он уже умер.

Отмечалось, что лаборатория подтвердила присутствие Naegleria fowleri, известной как «поедающая мозг» амеба.