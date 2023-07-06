В Госдуме предложили лишать прав за опасное вождение Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Государственную думу России внесли законопроект, который подразумевает установление штрафа в пять тысяч рублей и лишение прав за умышленное опасное вождение. Об этом рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

— Законопроектом предлагается дополнить статью 23.1 части 1 КоАП РФ новой главой 12.18, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное или агрессивное вождение в размере 5 тысяч рублей, — говорится в пояснительных материалах.

В документе отмечается, что повторное нарушение может караться штрафом уже в два раза больше, а также лишением водительских прав на срок до одного года. Помимо этого авторы инициативы заявили, что опасная езда в 80 процентах случаев становится причиной ДТП.

Для доказательства вины водителя могут быть предоставлены фото или видео нарушения, и это будет обязательным условием для наказания.

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