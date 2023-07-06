Cчетная палата нашла в бюджете 17 млрд рублей неизвестного происхождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году в бюджет России поступили средства неизвестного происхождения на общую сумму в 17,3 млрд рублей. Об это пишет «Известия», ссылаясь на доклад Счетной палаты об исполнении бюджета в Минфине РФ.

Как сообщается в докладе, в общей сложности за 2022 год в бюджет поступило 245 видов доходов, которые не учли в прогнозе, не считая полученных за границей доходов. «Еще в список неучтенных средств вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 млн рублей. Они смогли принести бюджету 10 млрд рублей», - отмечается в документе.

Сообщается также, что список был пополнен доходами от акциза на жидкую сталь (около 4,9 млрд рублей) и от возвратов из внебюджетных фондов остатков трансфертов прошлых лет (примерно 3,7 млрд рублей).

Уточняется, что Министерство финансов РФ провело работу по установлению вида, а также принадлежности данных. В результате сумма уточнений составила 879,1 млн рублей, в том числе по невыясненным платежам в размере 21,2 млн рублей.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что к росту доходов в бюджеты всех уровней приведет повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с следующего года на 18,5%.