Пленный боец «Кракена» назвал свое подразделение «элитным мясом» Фото: REUTERS

Пленный боец «Кракена» Андрей Приходько считает свое подразделение «элитным мясом» для начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

По словам пленного бойца, такое выражение используют сами боевики, которые служат в этом подразделении. «Среди нас, внутри подразделения ходит такое выражение "элитное мясо Буданова», – приводит РИА Новости его словам.

Как заявил Приходько, служить в данном подразделении «круто» только на картинке, тогда как на деле оно совершенно обычное. Кроме того, он пожаловался, что «Кракен» должны рассматривать диверсионно-разведывательным, а на деле это штурмовой отряд.

Приходько также сказал, что командование «Кракена» много пиарится и тратит на это кучу времени.

Напомним, днем ранее, 5 июля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен», а также «Грузинского легиона» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.