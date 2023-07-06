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НовостиПолитика6 июля 2023 6:00

Рогов допустил, что контингент НАТО введут на Украину после саммита в Вильнюсе

Он предположил, что польские элиты хотят занять Западную Украину
Роман ПОЛОСИКОВ
Рогов допустил, что контингент НАТО введут на Украину после саммита в Вильнюсе

Рогов допустил, что контингент НАТО введут на Украину после саммита в Вильнюсе

Фото: REUTERS

Ограниченный контингент стран Североатлантического альянса может быть введен на Украину после саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Такое заявление сделал председатель движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

— Ядерная провокация на Украине в планах Зеленского присутствует для того, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик, — рассказал Рогов.

Также он добавил, что это будет легализацией оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на территории, подконтрольной Киеву. Он считает, что в офисе Зеленского уже активно обсуждают подобное решение.

По словам Рогова, польские элиты нацелены на области Западной Украины, а в зависимости от их «жадности» интересы могут остановиться не только на Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, но и на других территориях.

Стало известно, что страны НАТО могут предоставить Украине гарантии безопасности по примеру Израиля, которые не будут означать долгожданное членство в альянсе. В вопросе членства Украины до сих пор испытывают ряд сложностей.