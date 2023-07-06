Министр труда объяснил рост продолжительности рабочей недели в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал данные об увеличении рабочей недели в России, объяснив такую тенденцию дефицитом кадров.

Глава ведомства допустил, что рост продолжительности рабочей недели мог быть отмечен в нескольких российских регионах, указав на возникшую нехватку специалистов в инженерной отрасли и обрабатывающей промышленности.

Котяков отметил, что при больших объемах заказов предприятия предлагают работать за дополнительную плату больше в течение дня или же переходить на шестидневную рабочую неделю.

«Естественно, при согласии работника такие процессы могут осуществляться на предприятии, что ведет к увеличению общей средней по количеству часов недели. Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах», - заявил министр труда в ходе своей рабочей поездки в Кемеровскую область.

Напомним, по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в первом квартале этого года россияне трудились в среднем по 38 часов 30 минут в неделю. Таким образом продолжительность рабочего дня выросла на четверть часа.