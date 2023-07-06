Число погибших после подрыва Каховской ГЭС выросло до 53 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) увеличилось до 53 человек, а число пострадавших возросло до 139. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

«Найдены тела еще троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек», - сказал собеседник агентства.

Напомним, в ночь на 6 июня этого года украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС, после чего сооружение частично разрушилось, а также началось подтопление окрестных городов и поселков.

Как писал сайт KP.RU, МЧС России отнесло прорыв Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Незадолго до этого глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко указал на ущерб, который разрушение гидроэлектростанции нанесло школам, а также детсадам и объектам здравоохранения в регионе.