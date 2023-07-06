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НовостиПроисшествия6 июля 2023 6:35

Число погибших после подрыва Каховской ГЭС выросло до 53

Число пострадавших возросло до 139
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число погибших после подрыва Каховской ГЭС выросло до 53

Число погибших после подрыва Каховской ГЭС выросло до 53

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) увеличилось до 53 человек, а число пострадавших возросло до 139. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

«Найдены тела еще троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек», - сказал собеседник агентства.

Напомним, в ночь на 6 июня этого года украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС, после чего сооружение частично разрушилось, а также началось подтопление окрестных городов и поселков.

Как писал сайт KP.RU, МЧС России отнесло прорыв Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Незадолго до этого глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко указал на ущерб, который разрушение гидроэлектростанции нанесло школам, а также детсадам и объектам здравоохранения в регионе.