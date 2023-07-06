Недовольный числом кошек в квартире житель Красноярского края выбросил их в окно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель города Шарыпово Красноярского края в гостях у своей матери разозлился, что у нее в квартире проживает большое число кошек и решил выбросить их из окна девятого этажа. Об этом сообщает региональное Главное управление МВД России, где уточнили, что мужчина сделал это будучи в состоянии алкогольного опьянения.

«Злоумышленник пояснил, что он с супругой пришел в гости к матери в состоянии алкогольного опьянения и разозлился на родственницу из-за количества кошек, находящихся у нее дома», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, где также сообщается, что он выкинул кошек, «думая, что они упадут на дерево и разбегутся».

Как сообщили правоохранительных органах, после совершенного мужчина испугался, что его мать будет в ярости, и ушел с супругой домой. В итоге выжила только одна из пяти кошек.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Житель города Шарыпово теперь грозить до пяти лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, накануне в Госдуме РФ предложили изымать домашних животных за жестокое обращение.