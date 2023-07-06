Депутат Чаплин призвал россиян покупать продукцию из новых регионов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме призвали россиян поддерживать новые территории, покупая продукцию, произведенную на них. Депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что фрукты и ягоды, выращенные в Херсонской и Запорожской областях, принесут только пользу к домашнему столу.

Эта продукция отличается высоким качеством и сбалансированным содержанием сахара, витаминов и кислот. Это обусловлено плодородной почвой, переизбытком солнца и близости к морю.

- Цена не сильно отличается от того, что уже было представлено на рынке, с учетом осложнений в логистике, - сказал депутат NEWS.ru.

Никита Чаплин отметил, что продукция из данных регионов экологически чистая. Делая выбор в пользу таких товаров, россияне поддерживают местного производителя. Это позволит бизнесменам из Херсона и Запорожья полноценно занять свою нишу на рынке.

А чтобы бизнес поскорее влился, нужны меры поддержки.

- Хотя бы послабления в уплате за транспортировку. Эти вопросы мы проработаем с Минсельхозом, — заключил депутат.