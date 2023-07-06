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НовостиОбщество6 июля 2023 6:56

Депутат Чаплин призвал россиян покупать продукцию из новых регионов

Это позволит поддержать местных производителей
Елена АКИМОВА
Депутат Чаплин призвал россиян покупать продукцию из новых регионов

Депутат Чаплин призвал россиян покупать продукцию из новых регионов

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме призвали россиян поддерживать новые территории, покупая продукцию, произведенную на них. Депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что фрукты и ягоды, выращенные в Херсонской и Запорожской областях, принесут только пользу к домашнему столу.

Эта продукция отличается высоким качеством и сбалансированным содержанием сахара, витаминов и кислот. Это обусловлено плодородной почвой, переизбытком солнца и близости к морю.

- Цена не сильно отличается от того, что уже было представлено на рынке, с учетом осложнений в логистике, - сказал депутат NEWS.ru.

Никита Чаплин отметил, что продукция из данных регионов экологически чистая. Делая выбор в пользу таких товаров, россияне поддерживают местного производителя. Это позволит бизнесменам из Херсона и Запорожья полноценно занять свою нишу на рынке.

А чтобы бизнес поскорее влился, нужны меры поддержки.

- Хотя бы послабления в уплате за транспортировку. Эти вопросы мы проработаем с Минсельхозом, — заключил депутат.