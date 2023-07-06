Россияне уверены, что государство должно активнее вкладывать средства в образование
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Россияне назвали сферы, куда государство должно активнее вкладывать деньги. В приоритете оказалось образование и здравоохранение
Куда государство должно вкладывать деньги, по мнению россиян:
Образование – 54%,
Здравоохранение – 51%,
Соцполитика – 29%,
Нац.экономика – 27%,
ЖКХ-26%,
Оборона -24%,
Правоохранители -23%
Окружающая среда - 16%,
Культура – 4%.
Респонденты с доходом выше среднего чаще говорят о поддержке образования и соцполитики, а менее 50 тыс.рублей – здравоохранении и ЖКХ.
Таковы результаты опроса, проведенного SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Тем временем, Мособлдума одобрила законопроект о внесении изменений в бюджет Подмосковья на 2023 год. Согласно корректировкам, расходы региона увеличатся на 37,3 миллиарда рублей и составят 991,9 миллиарда.Деньги поступят из федерального бюджета безвозмездно, их потратят на ряд социальных сфер, сообщает телеканал "360".
А в России изменят подход к поддержке рождаемости. Семьям, которые не могут завести ребенка, помогут с репродуктивными технологиями, сообщает газета "Известия".
Параллельно в стране развивается программа цифровизации экологии. Цифровые решения обеспечивают широкий охват, а также высокую скорость сбора и обработки данных о состоянии воды, воздуха и зелёных насаждений, передает RT.