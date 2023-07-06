Россияне уверены, что государство должно активнее вкладывать средства в образование Фото: Дмитрий СТЕШИН

Россияне назвали сферы, куда государство должно активнее вкладывать деньги. В приоритете оказалось образование и здравоохранение

Куда государство должно вкладывать деньги, по мнению россиян:

Образование – 54%,

Здравоохранение – 51%,

Соцполитика – 29%,

Нац.экономика – 27%,

ЖКХ-26%,

Оборона -24%,

Правоохранители -23%

Окружающая среда - 16%,

Культура – 4%.

Респонденты с доходом выше среднего чаще говорят о поддержке образования и соцполитики, а менее 50 тыс.рублей – здравоохранении и ЖКХ.

Таковы результаты опроса, проведенного SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Тем временем, Мособлдума одобрила законопроект о внесении изменений в бюджет Подмосковья на 2023 год. Согласно корректировкам, расходы региона увеличатся на 37,3 миллиарда рублей и составят 991,9 миллиарда.Деньги поступят из федерального бюджета безвозмездно, их потратят на ряд социальных сфер, сообщает телеканал "360".

А в России изменят подход к поддержке рождаемости. Семьям, которые не могут завести ребенка, помогут с репродуктивными технологиями, сообщает газета "Известия".

Параллельно в стране развивается программа цифровизации экологии. Цифровые решения обеспечивают широкий охват, а также высокую скорость сбора и обработки данных о состоянии воды, воздуха и зелёных насаждений, передает RT.