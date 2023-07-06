Михаил Дегтярев принял участие в совещании по ситуации с лесными пожарами в регионах ДФО

В Хабаровском крае, Якутии и на Колыме предложено ввести межрегиональный режим ЧС. Фото: правительство Хабаровского края

В совещании под председательством главы МЧС России Александра Куренкова принял участие руководитель принимающего региона, губернатор Михаил Дегтярев, а также главы остальных субъектов Дальнего Востока.

В восьми регионах ДФО сегодня действует противопожарный режим. В Хабаровском крае, где насчитывается 31 лесной пожар, введен режим ЧС, однако населению и объектам экономики ничего не угрожает.

Более 500 лесных пожаров за 2022 год покрыли порядка 900 тысяч гектаров на территории Хабаровского края, поэтому в нынешнем году краевое правительство направляет все усилия на оперативную ликвидацию действующих пожаров.

- Обеспечение всесторонней защиты жизни и здоровья граждан - наша первоочередная задача. Президент России на майском совещании с членами правительства РФ отметил, что борьба с пожарами и паводками не теряет своей актуальности. И эта работа, важность которой подчеркивается президентом, организована у нас на должном уровне, - заявил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на территории края неделю назад. Ситуация дошла до того, что в адрес федеральных ведомств было направлено коллективное обращение от Хабаровского края, Магаданской области и Республики Саха (Якутия) о вводе межрегионального режима ЧС. Инициатива была поддержана главой МЧС России.

Затяжной период жары с засухой стал причиной возгораний на труднодоступных территориях общей площадью почти 30 тысяч гектаров, но для дальнейшего сокращения зон контроля в крае сформированы и уже приступили к работе три дополнительные авиабазы.

Профилактика новых возгораний проводится специалистами Госпожнадзора. Территории, подверженные угрозе природных пожаров, проходят внеплановые проверки, по итогам которых нарушения выявлены в 126 населенных пунктах. На сегодняшний день нарушения устранены только в 21 населенном пункте.

Паводки несут не меньшую опасность, поэтому готовность к их предотвращению и оперативному реагированию стала еще одной темой совещания. Как отметил губернатор, более 70 населенных пунктов оказались жертвами паводков за период с 2019 по 2021 годы.

- Ущерб от этих паводков составил около 4,5 миллиарда рублей. Помощь своевременно получили 33 тысячи человек. Однако за последние два года ЧС, связанных с паводками, мы не допустили, - напомнил Михаил Дегтярев.

В августе и сентябре для регионов Дальнего Востока традиционно характерен высокий риск дождевых паводков, поэтому глава МЧС России поручил взять территории, наиболее подверженные риску, на контроль.