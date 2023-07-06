Правоохранители ФРГ задержали семь человек, планировавших устроить теракт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 6 июля, немецкие правоохранительные органы задержали семь исламистов, планировавших устроить теракт. Об этом сообщает Генпрокуратура ФРГ.

Как уточняет ведомство, были задержаны пять граждан Таджикистана, один гражданин Туркменистана и один – Киргизии, которые прибыли в Германию весной прошлого года с украинской территории. Отмечается, что подозреваемые поддерживали контакты с представителями ИГИЛ*.

«Чтобы реализовать свой план, подозреваемые уже подбирали цели в Германии, осматривали возможные места для совершения преступлений и пытались добыть оружие. Однако к нынешнему моменту у них не было конкретного плана для нападения», - отмечается в заявлении.

Задержания провели в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, расположенной на западе ФРГ.

Напомним, в конце июня этого года по подозрению в подготовке крупного теракта в Стамбуле задержали иностранца. Дома у потенциального террориста нашли два пистолета, а также патроны к ним и взрывчатку.

* Запрещенная в России террористической организации «Исламское государство»