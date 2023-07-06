Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: в случае атаки на ЗАЭС РФ ударит по центрам принятия решений Фото: REUTERS

В случае атак Украины на Запорожскую АЭС, российские войска нанесут удары по центрам принятия решений киевского режима и ликвидируют президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

— В этих совместных оперативных центрах принятия решений работают военные, в том числе иностранные офицеры из НАТО и США, — подчеркнул Джонсон.

Он также считает, что в случае катастрофической провокации Киева в районе Запорожской АЭС, руководство Украины ожидают серьезные последствия. Также Джонсон ожидает, что российские войска усилят удары по многим целям на Украине.

Ранее Ренат Карчаа заявил, что Запад намерен использовать инцидент на ЗАЭС для полноценного вступления в конфликт с Россией. По его словам, НАТО может пойти на такой шаг из-за провального наступления Вооруженных сил Украины.