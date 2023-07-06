Медикам в Бердянске запретили идти к российским бойцам при бунте наркозависимых после начала СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь сообщила, что после начала специальной военной операции наркозависимые пациенты диспансера в Бердянске устроили бунт.

Дихтярь уточнила, что пациенты центра устроили бунт после того, как из города Запорожье перестали поставлять наркотические препараты. По ее словам, они боялись остаться без вещества.

«Они приходили с угрозами к нашим докторам, говорили, что поставят растяжку или бросят гранату, встречали с гранатой в руке врачей в городе, поджидали возле домов, звонили, писали угрозы», - приводит РИА Новости заявление главврача.

Медики обратились к главврачу с просьбой попросить о помощи российских бойцов, которые находились в соседнем квартале. Тем не менее врачам запретили сделать это. «И какой-то промежуток времени медики боялись ходить на работу, мы запирали двери и старались с сотрудниками не оставаться в одиночку», - рассказала главный врач.

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