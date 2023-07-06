Лукашенко заявил, что Пригожина на территории Белоруссии нет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас Евгения Пригожина на территории его страны нет, отметив также, что перемещение бойцов частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в республике зависит от руководства компании и российских властей.

«Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», – заявил белорусский лидер в четверг, 6 июля, в ходе встречи с журналистами во Дворце Независимости.

Ранее Александр Лукашенко опроверг слухи о строительстве лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Кроме того, белорусский лидер заявил, что он угрожал Евгению Пригожину прекратить все попытки мирно договориться, если 24 июня 2023 года в России по вине его бойцов погибнет хоть один гражданский человек. По словам Лукашенко, Евгений Пригожин поклялся этого не допустить.