Набиуллина заявила, что низкая инфляция пока не стала якорем экономики России Фото: REUTERS

Режим плавающего курса рубля и таргетирования инфляции демонстрируют свою эффективность, но низкая инфляция пока не стала якорем российской экономики. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ в ходе Финансового конгресса Банка России сообщила, что режим денежно-кредитной политики показал свою эффективность как в период острых шоков, так и в спокойные времена.

"Пока низкая, предсказуемая инфляция не стала еще полноценным якорем для экономики. Нам к этому надо двигаться", - сказала глава регулятора.

Чтобы низкая инфляция стала якорем экономики, нужно время, считает Набиуллина.

"Чтобы было доверие и понимание, что после каждого шока, скачка инфляции, мы обязательно возвращаем инфляцию к цели", - заключила она.

Ранее KP.RU писал, что, по словам главы ЦБ, курс рубля ослабевает на фоне снижения экспорта и роста цен на нефть. При этом российский импорт быстро набирает темпы восстановления.