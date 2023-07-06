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НовостиЭкономика6 июля 2023 8:05

Набиуллина заявила, что низкая инфляция пока не стала якорем экономики России

Для этого необходимо время
Дарья ЧИПУРНАЯ
Набиуллина заявила, что низкая инфляция пока не стала якорем экономики России

Набиуллина заявила, что низкая инфляция пока не стала якорем экономики России

Фото: REUTERS

Режим плавающего курса рубля и таргетирования инфляции демонстрируют свою эффективность, но низкая инфляция пока не стала якорем российской экономики. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ в ходе Финансового конгресса Банка России сообщила, что режим денежно-кредитной политики показал свою эффективность как в период острых шоков, так и в спокойные времена.

"Пока низкая, предсказуемая инфляция не стала еще полноценным якорем для экономики. Нам к этому надо двигаться", - сказала глава регулятора.

Чтобы низкая инфляция стала якорем экономики, нужно время, считает Набиуллина.

"Чтобы было доверие и понимание, что после каждого шока, скачка инфляции, мы обязательно возвращаем инфляцию к цели", - заключила она.

Ранее KP.RU писал, что, по словам главы ЦБ, курс рубля ослабевает на фоне снижения экспорта и роста цен на нефть. При этом российский импорт быстро набирает темпы восстановления.