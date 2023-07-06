Алена Водонаева раскритиковала отдыхающих на пляжах Анапы за избыточный вес

Алена Водонаева осудила "жирных" женщин и детей, отдыхающих на пляжах Анапы Фото: из соцсетей

Туристы, которые отдыхают на пляжах Анапы, стали объектом критики со стороны бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой.

В особенности телеведущую возмутил лишний вес, который, как она заявила, имеет большинство отдыхающих. Находящихся на пляжах Анапы женщин она назвала «жирными и неповоротливыми», а мужчин отметила «свисающие складки», заявив также и об «откормленных детях».

«Женщины с животами, жирные, неповоротливые. Толстые мужчины со свисающими складками на спинах и большими сиськами. Откормленные дети с лишним весом, которым их родители портят здоровье с малых лет», - написала Водонаева в своем Telegram-канале

Напомним, ранее Водонаеву возмутили бортпроводницы на рейсе «Геленджик – Москва». Как писал сайт KP.RU, телеведущая назвала «толстых» стюардесс «угрозой для жизни».