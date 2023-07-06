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НовостиПроисшествия6 июля 2023 8:32

Отсидевший 30 лет житель Омска забил прутом учительницу, помогавшую селу деньгами

Мужчина пытался ограбить соседку
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Отсидевший 30 лет житель Омска забил прутом учительницу, помогавшую селу деньгами

Отсидевший 30 лет житель Омска забил прутом учительницу, помогавшую селу деньгами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Евгашино, расположенном в Большереченском районе Омской области, 61-летний местный житель избил железным прутом и задушил 88-летнюю бывшую учительницу химии сельской школы. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как сообщается, к убийству учительницы был причастен неоднократно судимый сосед, который провел в заключении в общей сложности более 30 лет. В ночь на понедельник, 3 июля, он проник дом пенсионерки, чтобы ограбить ее, однако денег найти так и не смог.

«Неоднократно судимый 61-летний сосед потерпевшей, предполагая, что у пенсионерки могут быть денежные сбережения, проник к ней в дом и металлическим прутом несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил ее проводом», - рассказали следователи.

Большую часть своей пенсии женщина отдавала односельчанам на покупку дров и установку памятников на могилах родственников. Кроме того, на ее деньги закупили сотни флеш-карт для учеников.

По факту убийство возбуждено уголовное дело.