Отсидевший 30 лет житель Омска забил прутом учительницу, помогавшую селу деньгами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Евгашино, расположенном в Большереченском районе Омской области, 61-летний местный житель избил железным прутом и задушил 88-летнюю бывшую учительницу химии сельской школы. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как сообщается, к убийству учительницы был причастен неоднократно судимый сосед, который провел в заключении в общей сложности более 30 лет. В ночь на понедельник, 3 июля, он проник дом пенсионерки, чтобы ограбить ее, однако денег найти так и не смог.

«Неоднократно судимый 61-летний сосед потерпевшей, предполагая, что у пенсионерки могут быть денежные сбережения, проник к ней в дом и металлическим прутом несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил ее проводом», - рассказали следователи.

Большую часть своей пенсии женщина отдавала односельчанам на покупку дров и установку памятников на могилах родственников. Кроме того, на ее деньги закупили сотни флеш-карт для учеников.

По факту убийство возбуждено уголовное дело.