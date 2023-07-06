Посольство РФ призвало не въезжать в Германию на авто с российскими номерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам России следует воздержаться от въезда в Германию на автомобилях с российскими номерами до прояснения ситуации с изъятием сотрудниками таможенных органов ФРГ их транспортных средств, заявили в посольстве РФ в Берлине.

«Посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ. До прояснения ситуации рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», – говорится на сайте дипмиссии.

Как уточнили в посольстве, россиянам инкриминируется нарушение регламента Совета Евросоюза об ограничениях из-за действий РФ на Украине, в одной из статей которого прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС некоторых товаров, в том числе автомобилей. Вместе с тем германские таможенники не принимают во внимание аргументы, что автомобили в данном случае предназначены для личного пользования, а не для продажи, отметили в диппредставительстве.

Как писал сайт KP.RU, таможня ФРГ ранее подтвердила возможность экспрoприировать машины с российскими номерами при нарушении введенного накануне санкционного режима ЕС.

Согласно постановлению ЕС о санкциях, запрещается прямо или косвенно приобретать, ввозить, а также провозить транзитом через Евросоюз товары, которые значатся в приложении 21 данного постановления, «тем самым позволяют России дестабилизировать ситуацию на Украине, если эти товары происходят из России или вывозятся из России».