Лукашенко: Зеленский понял, что не победит, поэтому предъявляет претензии Западу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит, поэтому выдвинул западным странам ультиматум насчет своего участия в саммите НАТО.

«Окончательно понял, что не победит ... Что этот наступления ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей», - заявил белорусский лидер на встрече с журналистами в четверг, 6 июля.

Как отметил Лукашенко, теперь Зеленский постепенно стал предъявлять претензии в первую очередь в виде предоставления денег и нового вооружения. По словам белорусского лидера, к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 июля 2023 года, западные страны «должны что-то продемонстрировать».

Накануне Зеленский заявил, что выступал за то, чтобы начать наступление раньше, и пытался получить для этого необходимое оружие.