Польша ждет извинений от Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава ждет каких-либо жестов в плане извинений от Киева перед 80-й годовщиной Волынской резни, которая будет 11 июля. Такое заявление сделал министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции RMF FM.

— Наверняка нужны жесты в этом вопросе, так как он до сих пор является незажившей раной, — сказал Шинковский.

Помимо этого, он призвал Украину не ожидать многого от грядущего саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, в альянсе еще есть страны, которые держат дистанцию в этом вопросе.

Ранее польский политолог Лешек Сыкульский назвал возмутительным отказ Киева взять ответственность за геноцид поляков. Он заявил, что Украина должна извиниться, чтобы получать новые поставки оружия.

KP.RU рассказывал, что в так называемой «Волынской резне» украинские националисты в 1943 году уничтожили около ста тысяч поляков, которые проживали на территории Украины.