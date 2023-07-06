Сотрудники детсада и опеки задержаны после убийства мальчика в Екатеринбурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Заведующий детским садом и специалист управления социальной политики были задержаны в Екатеринбурге в рамках расследования убийства шестилетнего мальчика. Об этом в четверг, 6 июля, заявил исполняющий обязанности руководителя управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Уточняется, что заведующему детсадом было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении специалиста управления социальной политики возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Надбитов заявляет, что, по версии следствия, задержанные «знали о наличии телесных повреждений» у шестилетнего мальчика, однако не сообщили об этом правоохранителям. Кроме того, они «не приняли ряд иных мер согласно своим должностным инструкциям».

Как передает «КП-Екатеринбург», предположительно, речь идет о заведующей детсадом №546 Анне Гилевой. Отмечается, что эту информацию подтвердили родители детей. Отмечается, что продолжается расследование дела о гибели шестилетнего Далера. В его убийстве обвиняют опекуна Веронику Наумову.