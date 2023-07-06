Antara: Бали отказал во въезде 15 россиянам из-за подозрительных передвижений

На Бали не пустили 15 россиян из-за подозрительных передвижений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году иммиграционная служба Индонезии не пустила на остров Бали 15 российских граждан. Об этом сообщает местное агентство Antara.

Отказ во въезде связан с "подозрительными передвижениями" россиян. Так, сотрудники погранслужбы сочли странным несколько поездок из России в Индонезию за один месяц.

"Это немалое расстояние, что подозрительно", - сообщил руководитель отдела информационных и коммуникационных технологий иммиграционной службы международного аэропорта Денпасара Шандро Бобби Рэймон.

Всего в 2023 году Индонезия отказала во въезде 566 иностранным гражданам. Среди них 12 американцев, 11 французов и восемь граждан Австралии. У всех этих граждан были либо загранпаспорта с истекающим сроком действия, либо отсутствовали визы. Кроме того, некоторые из них фигурировали в делах о насилии над детьми или находились в международном розыске.

Ранее KP.RU писал, что в мае губернатор острова Бали Ваян Костер заявил о готовности ввести систему квот для иностранцев на ближайшие 100 лет, чтобы уйти от массового потока туристов на остров.