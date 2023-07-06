Захарова заявила о применении поставляемого ВСУ оружия протестующими во Франции

Захарова заявила о применении поставляемого Киеву оружия протестующими во Франции Фото: пресс-служба МИД России

Поставляемое Украине странами Запада оружие применяется протестующими во Франции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции», – сказала дипломат во время брифинга.

Как отметила Захарова, те самые деньги, которые Франция вливает в военную поддержку украинских националистов, «бумерангом бьют по ее собственному народу».

Ранее во Франции предупредили, что протестующие могут получить доступ к оружию, переданному странами НАТО Украине. Как заявили авторы портала Agoravox, «в условиях конфликта на Украине и бесконтрольного оборота оружия, отправленного НАТО, существует риск, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков».

Как писал сайт KP.RU, во Франции уже больше недели не утихают массовые беспорядки, в которых участвуют тысячи мигрантов и присоединившаяся к ним местная радикальная молодежь.

Формальным поводом к волнениям послужила смерть в пригороде Парижа 17-летнего Нахеля Мерзука. Выходец из Алжира работал курьером и был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения. Однако объясняться не захотел и попытался уехать, но полицейский, державший его на мушке, выстрелил в подростка и смертельно ранил его.