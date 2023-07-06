Уклонистам от армии не разрешат сдавать экзамен на водительские права Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уклонисты от призыва в Вооруженные силы (ВС) России будут отстранены от сдачи экзаменов на получение водительских прав. Такое заявление в четверг, 6 июля, сделал глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Глава ведомства уточнил, что у ГИБДД РФ «интегрированная база данных», поэтому в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции видят граждан, не явивших в военкомат.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», - заявил глава ГИБДД РФ.

Напомним, в минувший вторник, 4 июля, Министерство внутренних дел РФ утвердило порядок ограничения права управлять машиной за неявку в военкомат. Отмечалось, что речь идет о гражданах, которые числятся в едином реестре воинского учета, однако не явились по повестке.