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НовостиОбщество6 июля 2023 9:17

Уклонистам от армии не разрешат сдавать экзамен на водительские права

ГИБДД РФ: уклонистам от армии не разрешат сдавать экзамен на водительские права
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Уклонистам от армии не разрешат сдавать экзамен на водительские права

Уклонистам от армии не разрешат сдавать экзамен на водительские права

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уклонисты от призыва в Вооруженные силы (ВС) России будут отстранены от сдачи экзаменов на получение водительских прав. Такое заявление в четверг, 6 июля, сделал глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Глава ведомства уточнил, что у ГИБДД РФ «интегрированная база данных», поэтому в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции видят граждан, не явивших в военкомат.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», - заявил глава ГИБДД РФ.

Напомним, в минувший вторник, 4 июля, Министерство внутренних дел РФ утвердило порядок ограничения права управлять машиной за неявку в военкомат. Отмечалось, что речь идет о гражданах, которые числятся в едином реестре воинского учета, однако не явились по повестке.