Половина россиян путешествуют раз в год и реже из-за отсутствия денег Фото: Олег ЗОЛОТО

Россияне рассказали, как части им удается вырваться в отпуск. Большинство из опрошенных (47%) путешествуют всего раз в год и реже.

Четверть опрошенных могут позволить себе поездки раз в полгода, а 9% - раз в месяц.

Это лето для половины россиян пройдет без отпуска. 31% не смогли согласовать этот вопрос на работе, а 24% ограничены в финансах.

Для тех, кто все-таки поедет в отпуск, большинство воспользуются самолетами - 46%, в пользу личного авто высказались 29%, автобусные туры присмотрели 12%, а каршерингу или арендованному авто отдают предпочтения 9%.

Примечательно, что 32% россиян планируют поездки самостоятельно, а 27% выбирают туры «Все включено».

Это показало совместное исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research, на которое ссылается «Газета.Ru».

А тем временем, на российских курортах заполняемость уже достигла 90%. В частности, сообщается, что в Анапе на пляжах закончились даже места. Но власти курорта опровергли эту информацию. По данным администрации, больше всего отдыхающих в центральной части курорта, но есть и совсем пустые территории для купания, передает ОТР.

Поездки за границу для россиян становятся накладными. Средний чек путевки в Турцию по сравнению с доковидными ценами вырос на 70-90% при том, что число российских туристов снизилось более чем на треть. В результате отдых в стране стоит столько же, сколько в Греции и дороже, чем в Испании и на Мальдивах, сообщает телеканал "360".

Стоимость туров за рубеж за неделю выросла на 6–7% из-за падения курса рубля, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).