Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует атак с помощью ядерного оружия

Лукашенко подтвердил, что Белоруссия не планирует атак с применением ЯО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия не планирует совершать атаки с применением ядерного оружия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 июля 2023 года, в ходе встречи с журналистами во Дворце Независимости.

Ядерное оружие предназначено исключительно в оборонительных целях. Однако, если же будет совершена агрессия против страны, то ответ будет мгновенным, заявил Лукашенко, добавив, что все "цели определены".

"Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет - значит, не будет", - отметил белорусский лидер.

Ранее KP.RU сообщил, что в Белоруссию, по словам Лукашенко, было перемещено несколько ядерных боеголовок Российской Федерации. Это сделано исключительно в оборонительных целях, так как у страны нет намерений когда-либо ими воспользоваться.

Напомним, президент РФ Владимир Путин разъяснил смысл размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО), подметив, что Вашингтон в течение десятилетий размещает на территории стран НАТО в Европе свое ТЯО.