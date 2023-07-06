Число заразившихся сибирской язвой в Туве увеличилось до пяти Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пятый случай заболевания сибирской язвой был выявлен в Республике Тыва, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти. Состояние пострадавших стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится на сайте ведомства.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, в очаге против сибирской язвы вакцинировано более 150 человек, а все контактные лица получили антибактериальные препараты в целях профилактики.

Напомним, 30 июня в Туве был госпитализирован житель села Бижиктиг-Хая, у которого был подтвержден диагноз «сибирская язва». Известно, что мужчина занимался убоем лошади для сдачи мяса и спустя неделю почувствовал себя плохо, после чего обратился за медицинской помощью. В хозяйстве, где был выявлен возбудитель сибирской язвы, содержатся 74 лошади, 34 головы крупного рогатого скота и шесть собак – их не вакцинировали.