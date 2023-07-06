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НовостиПроисшествия6 июля 2023 9:29

В Екатеринбурге умер заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

Сейчас проводятся исследования, чтобы определить причину смерти
Роман ПОЛОСИКОВ
В Екатеринбурге умер заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

В Екатеринбурге умер заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

Фото: REUTERS

Один из сотрудников Ozon, который заразился менингококковой инфекцией, умер в Екатеринбурге. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области.

— Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что только после проведение лабораторных исследований, можно будет сказать, стала ли причиной смерти мужчины именно менингококковая инфекция.

Ранее стало известно, что у семи работников распределительного центра Ozon, который находится на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге, обнаружили менингококковую инфекцию.

В Роспотребнадзоре заявили, что для всех остальных сотрудников этого предприятия организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в ходе которых работникам «Озона» надо пройти вакцинацию. Пока что привилось более 60 человек.