В Екатеринбурге умер заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon Фото: REUTERS

Один из сотрудников Ozon, который заразился менингококковой инфекцией, умер в Екатеринбурге. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области.

— Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что только после проведение лабораторных исследований, можно будет сказать, стала ли причиной смерти мужчины именно менингококковая инфекция.

Ранее стало известно, что у семи работников распределительного центра Ozon, который находится на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге, обнаружили менингококковую инфекцию.

В Роспотребнадзоре заявили, что для всех остальных сотрудников этого предприятия организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в ходе которых работникам «Озона» надо пройти вакцинацию. Пока что привилось более 60 человек.