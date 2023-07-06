Путин поздравил певицу Тамару Синявскую с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил оперную певицу Тамару Синявскую с юбилеем. Народной артистке СССР исполнилось 80 лет.

«Вас знают и искренне любят как выдающуюся певицу, подлинную звезду мирового оперного искусства. Своим талантом, уникальными вокальными данными и непревзойденным мастерством вы покорили лучшие сцены планеты и сердца миллионов слушателей», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что плодотворная педагогическая, наставническая деятельность Синявской и ее забота о продолжении традиций отечественной исполнительской школы заслуживает глубокого уважения.

Тамара Синявская окончила Музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу пения и факультет актеров музыкальной комедии Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского по вокальному классу педагога Доры Белявской.

В 1973-1974 годах артистка проходила стажировку в миланском театре «Ла Скала». Синявская регулярно давала сольные концерты и выступала с мужем Муслимом Магомаевым. За свою карьеру певица успела исполнить различные партии в постановках оперных театров Франции, Италии, Испании и Соединенных Штатов.