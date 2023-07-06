Половина российских бизнесменов бросили свой первый бизнес из-за убытков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти половина российских предпринимателей (43%) признались, что занимаются другим бизнесом, а не тем, который начинали первоначально. Менять сферу приходится часто.

В большинстве случаев причина – убыточность (23%), на втором месте конфликт с бизнес-партнером (22%), а третья причина – недобросовестные работники и подрядчики (19%).

Каждому пятому на реализацию бизнес идеи понадобилось пять лет. В срок от 1 до 3 лет управляются 38%, а для 30% - менее года.

Чаще всего бизнес начинается с суммы до миллиона рублей, о такой инвестиции заявили 245 респондентов. 23% уложились в бюджет до 500 тыс.рублей, а каждый четвертый – 300 тыс.руб.

О недовольстве выбором ниши чаще всего заявляют представители сферы производства (14%), образования (13%) и медицины (13%).

Это показал опрос бизнес-клуба «Атланты», на который ссылается «Газета.Ru».

Тем временем, социально значимый бизнес в новых регионах получит субсидии. Гранты выделят для отелей, спортклубов, кинотеатров, музеев. Максимальный размер субсидии составит 300 тыс. рублей, передает газета "Известия".

Тем временем,подмосковные предприниматели смогут подавать заявки на получение земельного участка без торгов на инвестиционной карте Московской области. Министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что в базе данных находятся 369 наделов, доступных бизнесу, сообщает телеканал "360".

Тем временем, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проработать механизмы поддержки для возвращающихся в Россию представителей малого и среднего бизнеса. Бизнесменам могут предоставить налоговые льготы, низкую ставку арендной платы, предоставление земельных участков без проведения торгов, передает RT.