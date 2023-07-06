Более полумиллиарда рублей направят в Липецкой области на комплексное развитие сельских территорий

Фото: липецкаяобласть.рф

В текущем году государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) реализуется в Липецкой области по пяти направлениям, а общее финансирование составляет 507,1 млн рублей.

Из них на строительство, реконструкцию и ремонт шести автомобильных дорог в Добровском и Краснинском районах общей протяженностью 11,6 километров направлено почти 260 миллионов рублей.

На строительство трех десятков домов и двух квартир для предоставления жилья по договору найма работникам предприятий аграрно-промышленного сектора и социальной сферы в Добровском, Задонском, Краснинском, Хлевенском и Чаплыгинском районах перечислено 121,6 млн рублей. Наличие жилья – важнейший фактор привлечения в районы квалифицированных специалистов. Дополнительные финансы помогут местной власти и работодателям сохранить и увеличить число рабочих мест.

Для комплексной компактной жилищной застройки в этом году запланировано 84,7 млн рублей. Ресурсы предусмотрены для строительства внутриквартальных дорог, съездов к жилым домам, а также обустройство уличного освещения, тротуаров, газонов и детских площадок в селах Борисовка и Капитанщино Добровского района.

Фото: липецкаяобласть.рф

На воплощение более двух десятков проектов по благоустройству сельских территорий в 20 населенных пунктах будет направлено 32,7 млн рублей. На эти деньги будут обустроены спортивные и детские игровые площадки, хоккейные коробки, парк памяти погибшим воинам, сквер, места отдыха у воды, а также созданы площадки для накопления твердых коммунальных отходов. 13 объектов уже введены в эксплуатацию.

6,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования направлено в 2023 году на улучшение жилищных условий селян. Помимо этого исключительно из средств областного бюджета на соцвыплаты на погашение целевого займа или кредита на приобретение или строительство жилья при рождении или усыновлении ребенка направлено 2,4 млн рублей.

«Липецкая область принимает в программе активное участие. Это позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии территорий, но и росте их экономического потенциала», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ход реализации программы КРСТ.

НАША СПРАВКА

На сельских территориях Липецкой области живут более 400 тысяч человек. Это 37% населения области. По данным Минэкономразвития РФ, в рейтинге эффективности исполнения в 2022 году государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» возглавила тройку лидеров среди 37 госпрограмм.