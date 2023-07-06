В России хотят приравнять цифровые водительские права к бумажным Фото: Иван Макеев

Государственная автомобильная инспекция и Министерство транспорта готовят проект постановления об приравнивании цифровых и бумажных водительских документов, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Мы готовим вместе с Минтрансом постановление правительства о внесении изменений в ПДД для того, чтобы документы в электронном виде признавать наравне с бумажными», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее МВД России решило ограничить уклонистов от армии в праве управления транспортом. Теперь, если граждане не явились в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения электронной повестки, им запретят регистрировать транспортные средства и управлять транспортным средством. Уклонисты не смогут управлять машиной и даже взять машину в сервисе каршеринга.

Сайт KP.RU рассказывал, как получить электронные водительские права и что будет, если показать их сотруднику ГИБДД.