"Слабая и очень уставшая": появились новые подробности состояния Мадонны после выписки из больницы

Мадонну выписали из больницы после внезапной болезни Фото: REUTERS

Американская поп-дива Мадонна, которую недавно выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, до сих пор не пришла в себя. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к звезде.

64-летняя Мадонна Луизе Чикконе не встает с постели. Она выглядит слабой и очень уставшей. Врачи певицы переживают, что процесс восстановления проходит медленнее, чем было запланировано.

Мировое турне Мадонны стартует через 10 дней, но поклонники вряд ли смогут насладиться музыкой певицы. При этом сама Мадонна не спешит переносить свои концерты в разных странах мира, хотя прогнозы остаются весьма пессимистичными.

Напомним, 24 июня Мадонна попала в отделение интенсивной терапии госпиталя в Нью-Йорка - у нее была диагностирована серьезная бактериальная инфекция. Певица была на грани жизни и смерти, ее близкие «готовились к худшему». 29 июня американку итальянского происхождения доставили в свой дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи.