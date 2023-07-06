МИД: Россия учтет план Финляндии по ужесточению въезда россиян в дальнейшем Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва будет учитывать планы Хельсинки по ужесточению въезда граждан Российской Федерации в дальнейшей политике на финском направлении. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобное рвение Финляндии будет не только оценено в Брюсселе, в Вашингтоне и Киеве, оно будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении, — сказала Захарова.

Она также заявила, что это очередные дискриминационные намерения, которые Финляндия пытается замаскировать под якобы злоупотреблением россиянами въездом, даже несмотря на то, что они владеют недвижимостью в стране.

Также ранее Мария Захарова рассказала, что Киев начал готовить Украину для оккупации Западом. По ее словам, Владимир Зеленский отказывается управлять собственным государством.