Шойгу заявил о необходимости наращивать контакты с Вьетнамом
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России и Вьетнаму надо наращивать межведомственные контакты и искать новые направления сотрудничества.
«Убеждены в необходимости наращивания очных межведомственных контактов для укрепления связей и поиска новых перспективных направлений сотрудничества. С большим вниманием относимся к совместной работе в многосторонних форматах», - заявил глава российского военного ведомства в ходе встречи с замминистра национальной обороны Вьетнама Суан Тиен Хоангом.
Шойгу назвал Вьетнам надежным союзником России и ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что усиление взаимодействия отвечает коренным интересам двух стран.
Напомним, в конце мая этого года заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Ханой. Там он провел переговоры с властями Вьетнама о будущем экономическом сотрудничестве стран.