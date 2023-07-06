Шойгу заявил о необходимости наращивать контакты с Вьетнамом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что России и Вьетнаму надо наращивать межведомственные контакты и искать новые направления сотрудничества.

«Убеждены в необходимости наращивания очных межведомственных контактов для укрепления связей и поиска новых перспективных направлений сотрудничества. С большим вниманием относимся к совместной работе в многосторонних форматах», - заявил глава российского военного ведомства в ходе встречи с замминистра национальной обороны Вьетнама Суан Тиен Хоангом.

Шойгу назвал Вьетнам надежным союзником России и ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что усиление взаимодействия отвечает коренным интересам двух стран.

Напомним, в конце мая этого года заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Ханой. Там он провел переговоры с властями Вьетнама о будущем экономическом сотрудничестве стран.