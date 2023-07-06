Песков: Кремль не следит за перемещениями Пригожина

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за перемещениями Евгения Пригожина, уточнив, что в президентской администрации не имеет ни возможности, ни желания это делать.

Так Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Евгения Пригожина нет в Белоруссии.

«Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания», - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 6 июля, белорусский лидер заявил, что сейчас Евгения Пригожина на территории его страны нет. Кроме того, по его словам, перемещение бойцов частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в республике зависит от руководства компании и российских властей.