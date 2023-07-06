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НовостиПолитика6 июля 2023 10:06

Песков: Кремль не следит за перемещениями Пригожина

По словам представителя Кремля, в президентской администрации не имеет ни возможности, ни желания это делать
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за перемещениями Евгения Пригожина, уточнив, что в президентской администрации не имеет ни возможности, ни желания это делать.

Так Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Евгения Пригожина нет в Белоруссии.

«Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания», - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 6 июля, белорусский лидер заявил, что сейчас Евгения Пригожина на территории его страны нет. Кроме того, по его словам, перемещение бойцов частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в республике зависит от руководства компании и российских властей.