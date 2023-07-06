WSJ: запасов оружия в США при конфликте с Россией и Китаем хватит лишь на часы Фото: REUTERS

В случае прямого конфликта Соединенных Штатов с Россией и Китаем запасов высокоточного оружия может хватить лишь на дни или даже на часы. Такое заявление сделали в газете Wall Street Journal.

Помимо этого, в статье утверждается, что вскоре после такого у Америки могут закончиться и другие жизненно необходимые запасы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия в странах НАТО опустошены и военному блоку необходимо наращивать производство нового вооружения и боеприпасов. Эти слова он произнес в присутствии представителей военной промышленности стран альянса.

При этом постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя рассказал, что у Киева нет своего оружия, а мобилизационный резерв Украины уже заканчивается. По его словам, на украинских кладбищах уже заканчиваются свободные места.