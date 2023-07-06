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НовостиЭкономика6 июля 2023 10:25

Raiffeisen Bank International отложил планы по уходу из России

Reuters: Raiffeisen Bank International отложил планы по уходу из России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Raiffeisen Bank International отложил планы по уходу из России

Raiffeisen Bank International отложил планы по уходу из России

Фото: REUTERS

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приняла решение отложить планы по уходу из России. Такое заявление в четверг сделало агентство Reuters, ссылаясь источники.

Сообщается, такое решение связано с планами сохранить свои давние отношения с Москвой.

Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что Raiffeisen Bank International решил передать российское подразделение акционерам. По данным Reuters, сделка не была одобрена Европейским центральным банком (ЕЦБ). Отмечалось, что владельцы Raiffeisen Bank могут получить долю в новой компании, которая будет зарегистрирована в Вене.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил накануне, что Россия остается частью Европы, а также ее истории и крупнейшим соседом на континенте.