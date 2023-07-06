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НовостиПолитика6 июля 2023 10:30

Песков: Украина старается затащить как можно больше стран в конфликт с Россией

Многие государства влезли в конфликт "с головой", считает официальный представитель Кремля
Дарья ЧИПУРНАЯ
Песков раскрыл планы Украины по втягиванию в конфликт других стран

Песков раскрыл планы Украины по втягиванию в конфликт других стран

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим пытается втянуть как можно больше стран в конфликт с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Многие страны уже с головой влезли - и прямо, и косвенно - в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.

Ранее вскрылась информация, что в конфликте на Украине активное участие принимает Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, в свою очередь, заявил, что конфликт плохо кончится для украинского президента Владимира Зеленского.

Сайт KP.RU также писал о предложении президента Белоруссии Александра Лукашенко решить украинский вопрос за столом переговоров. При этом белорусский лидер отметил, что урегулирование украинского кризиса, - это дело Москвы и Минска, а не Вашингтона.