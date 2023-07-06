Песков раскрыл планы Украины по втягиванию в конфликт других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим пытается втянуть как можно больше стран в конфликт с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Многие страны уже с головой влезли - и прямо, и косвенно - в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.

Ранее вскрылась информация, что в конфликте на Украине активное участие принимает Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, в свою очередь, заявил, что конфликт плохо кончится для украинского президента Владимира Зеленского.

Сайт KP.RU также писал о предложении президента Белоруссии Александра Лукашенко решить украинский вопрос за столом переговоров. При этом белорусский лидер отметил, что урегулирование украинского кризиса, - это дело Москвы и Минска, а не Вашингтона.