Песков прокомментировал снижение курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за тем, как растет курс валют и падает рубль. При этом он отметил, что макроэкономические показатели России лучше ожидаемых.

«Мы, действительно, видим колебания: курс валюты растет, рубль падает. В таких повышениях есть доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас», - отметил представитель Кремля.

Песков также уверен, что на инфляцию рост курса валют не повлияет.

«Никакого вопроса не возникает по поводу макроэкономической стабильности», - заявил он, добавив, что показатели сейчас «лучше ожидаемых».

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина связала ослабление курса российской валюты сокращением экспорта и снижением стоимости нефти. По ее словам, подорожание черного золото, которое произошло в последнее время, будет ощутимо в следующие периоды. Это связано с тем, что на сегодняшний день продается выручка «от того, когда цены были достаточно низкие».