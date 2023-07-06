В России начались государственные испытания модернизированного Ту-160М Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

В России приступили к государственным испытаниям первого опытного модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО «Туполев», приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний, которые выполняются экипажами Министерства обороны Российской Федерации и разработчика», – сказано на сайте госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, самолет оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы и бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий. Ракетоносец создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов дальней авиации, добавили в «Ростехе».

Напомним, в январе прошлого года построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет.

Ранее в США заявляли об угрозе российского ракетоносца Ту-160М для НАТО.