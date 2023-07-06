Анатолий Вассерман оказался в больнице

Анатолий Вассерман попал в больницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман рассказал, что находится в больнице для проверки своего организма. В медучреждение он приехал самостоятельно. Об этом сообщили РИА Новости.

— Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика, — заявил Вассерман.

Он подчеркнул, что у него появилось «свободное окошко» и он приехал в больницу для прохождения плановой диагностики. Таким образом он опроверг информацию, что его госпитализировали с осложнениями сахарного диабета, которые появились в некоторых Telegram-каналах.

Ранее стало известно, что режиссер и народный артист России Александр Митта госпитализирован в реанимационное отделение. Его сын рассказал, что ничего из ряда вон выходящего не случилось, а также опроверг то, что у режиссера случился инсульт. Сын также подчеркнул, что сейчас Александр Митта чувствует себя нормально.