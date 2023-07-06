«Газпром» назвал нелегитимным арбитраж «Нафтогаза» против российского холдинга Фото: REUTERS

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в четверг, 6 июля, заявил, что холдинг считает нелегитимным арбитраж «Нафтогаза» против российской компании. Участие в таком разбирательстве бессмысленно, уточнил он.

«В таких условиях «Газпром» считает, что арбитражное разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно», - сказал Миллер.

По его мнению, риторическим остается вопрос, можно ли рассчитывать на беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая ввела санкции против России. Попытки «Нафтогаза» продолжить арбитражный спор говорят о неконструктивном отношении к транзиту российского газа в Европу и о враждебном отношении к РФ, добавил Миллер.

Напомним, в сентябре прошлого года украинская компания «Нафтогаз» подала заявление против российского холдинга «Газпром» с требованием оплаты транзита газа через территорию Украины. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в действиях руководителей газовой отрасли Украины может быть «очень много всего непредсказуемого». Какие решения ими будут приниматься в дальнейшем, «даже страшно предположить», уточнил пресс-секретарь президента России.

Сайт KP.RU также писал, что «Нафтогаз» инициировал процедуру принудительного взыскания с России пяти миллиардов долларов компенсации за якобы утраченные крымские активы. По словам Пескова, Россия в этом вопросе проработает все юридические аспекты для защиты своих прав.