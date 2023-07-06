Французский полицейский объяснил, зачем стрелял в подростка, чья гибель привела к погромам

Французский полицейский объяснил, почему стрелял в подростка, чья гибель привела к погромам Фото: REUTERS

Причиной, почему полицейский выстрелил в подростка, смерть которого привела к беспорядкам во Франции, стала угроза жизни полицейского из-за действий юноши. Об этом сообщает газета Parisien, ссылаясь на копию протокола допроса сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщается, вскрытие подтвердило, что молодой человек скончался от единственного выстрела, сделанного полицейским. Этот сотрудник «утверждает, что чувствовал себя загнанным в угол», поскольку был зажат между автомобилем "Мерседес" и стеной позади, говорится в публикации.

Кроме того, допрошенный заявляет, что машина немного задела его, а водитель включал переднюю и заднюю передачу, пытаясь уехать. Однако, как отмечается в статье, представленная в соцсетях видеозапись опровергает слова полицейского.

В качестве еще одной причины, почему он стрелял в подростка, полицейский указывает угрозу жизни своего напарника.

Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули после того, как 27 июня этого года полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Как сообщили в Министерстве экономики республики, недовольные сожгли и разграбили уже свыше тысячи магазинов и 200 торговых центров.